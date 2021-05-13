AZAL и IATA обсудили возможность применения в Азербайджане приложения IATA Travel Pass

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) совместно с правительством страны рассматривают возможность тестирования IATA Travel Pass — универсальной платформы, разработанной Международной Ассоциацией Воздушного транспорта (IATA).

IATA Travel Pass — мобильное приложение для проверки и аутентификации данных пассажира, всех национальных правил, касающихся требований к путешествиям. Мобильное приложение позволит контролировать и проверять поток необходимой информации о тестировании и вакцинации при сотрудничестве между правительствами, авиакомпаниями, лабораториями и самими путешественниками.

На совещании, проведенном в формате видеоконференции и посвященном данному вопросу, приняли участие помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, руководство Национального авиаперевозчика Азербайджана и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

На встрече было отмечено, что внедрение мобильного приложения будет способствовать безопасному открытию границ и восстановлению авиационного пассажиропотока к показателям до пандемии COVID-19.