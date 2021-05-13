ASUS Zenfone 8 Flip: флагманский смартфон с камерой-перевертышем

Помимо компактного флагмана Zenfone 8 компания ASUS представила флагманский смартфон Zenfone 8 Flip, который является преемником модели ZenFone 7.

Новинка получила AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма при разрешении FullHD+. Экран характеризуется частотой обновления 90 Hz, частотой опроса сенсорного слоя 200 Hz и временем отклика 1 мс. Заявлено 110% охвата цветового пространства DCI-P3. Значение средней яркости составляет 700 кд/м2, пиковой — 1000 кд/м2. Применяется защитное стекло Corning Gorilla Glass 6. Сканер отпечатков пальцев встроен под экран. Дисплей занимает 92% площади лицевой панели и не имеет отверстий или вырезов для фронтальной камеры, так как здесь используется единый поворотный блок камеры.

Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888 с 5G-модемом Snapdragon X60. В устройстве установлено 8 Gb оперативной памяти LPDDR5 и 128 или 256 Gb флеш-памяти UFS 3.1. Есть возможность установки карты памяти MicroSD емкостью до 2 Tb, а также поддержка NTFS для внешних накопителей.

Обе камеры новинке заменяет единственный поворотный модуль, разместившийся на задней крышке. Он включает три датчика: основной на 64 Мп (F/1,8) Sony IMX686, 12 Мп Sony IMX363 широкоугольная оптика (f/2.2, 1,4 мкм, угол захвата 112 градуса) и 8 Мп датчик OmniVision OV08A sensor, который используется для 3-кратного оптического и 12-кратного цифрового зума. Смартфон способен снимать видео в режиме 8K @ 30 fps и 4K @ 60/120 fps, а во время селфи-сессии камера умеет автоматически фокусироваться на мелких объектах при их приближении к объективам. Есть возможность автоматической панорамной съемки. Блок оборудован шарниром нового поколения с заявленным ресурсом механизма в 300 тыс. циклов (около 150 использований в день на протяжении пяти лет). Предусмотрена защита конструкции от падения.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мАч, есть поддержка 30-ваттной зарядки. Смартфон получил два стереодинамика, а также два усилителя NXP TFA9874 для громкого и качественного звучания. Устройство оснащено тремя микрофонами, а также фирменной технологией шумоподавления. Есть модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, NavIC, QZSS, USB 2.0 Type-C. Габариты составляют165,04 х 77,28 х 9,6 мм, вес – 230 гр. Операционная система — Android 11 c оболочкой ZenUI 8.

Смартфон ASUS ZenFone 8 Flip будет предложен покупателям от 799 евро.