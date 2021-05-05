ASUS представил ноутбук VivoBook Pro 14 на AMD Ryzen 5000H

Компания ASUS представила в Китае ноутбук VivoBook Pro 14 на базе процессоров AMD серии Ryzen 5000H. Устройство имеет сверхтонкий и легкий корпус. Его вес составляет 1,35 кг при толщине всего 17,9 мм.

Ноутбук оснащен 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880 x 1800 пикселей и поддержкой частоты обновления 90 Hz. Дисплей поддерживает яркость 600 нит, коэффициент контрастности до 1000000: 1 и охват 100% цветовой палитры DCI-P3.

ASUS VivoBook Pro 14 доступен в двух вариантах: на базе восьмиядерного процессора Ryzen 7 5800H с диапазоном частот от 3,2 до 4,4 GHz и шестиядерного Ryzen 5 5600H с частотой от 3,2 до 4,2 GHz. Объем оперативной памяти DDR4 составляет 16 Gb, вместимость NVMe-накопителя формата M.2 — 512 Gb.

Новинка оснащена звуковой системой Harman Kardon с шумоподавлением на базе алгоритмов искусственного интеллекта, веб-камерой, а также сканером отпечатков пальцев в кнопке включения.

Версия с Ryzen 5 5600H оценена в 710 долларов, а вариант с Ryzen 7 5800H — 772 доллара. Предзаказы на ноутбук ASUS VivoBook Pro 14 в Китае уже открыты.