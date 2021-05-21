Apple Watch получат функцию бесконтактного управления
Компания Apple анонсировала ряд новых возможностей для своих устройств, которые должны стать полезными не только для обычных владельцев гаджетов, но и для людей с ограниченными возможностями.
Apple Watch получат функцию Assistive Touch, которая позволяет управлять smart-часами не касаясь их. Устройство сможет распознавать движения мышц, когда пользователь сжимает кулак, пальцы или двигает запястьем. Происходит это за счет встроенных датчиков движения, а также встроенного пульсометра. Таким образом можно будет совершать различные действия: отвечать на звонки, просматривать уведомления, совершать навигацию и т.д. Какие именно модели будут поддерживать функцию Assistive Touch пока не уточняется.
Apple также объявила о запуске технической поддержки на языке жестов, которая будет осуществляться на официальном сайте компании.
Пользователи могут использовать переводчик языка жестов SignTime, чтобы обращаться к службе поддержки AppleCare через браузер. Сперва будут поддерживаться американский, британский и французский жестовые языки. В дальнейшем компания планирует расширить географию стран, где будет доступна новая возможность.
Кроме того, iPadOS получит поддержку устройств отслеживания взгляда сторонних разработчиков. Благодаря этому пользователи смогут перемещать курсор взглядом и выполнять действия, удерживая зрительный контакт, без необходимости касаться экрана.
Обновление затронет и штатное приложение VoiceOver. Она будет выдавать более подробную информацию с изображений при описании людей, объектов и различных данных. Пользователи смогут перемещаться по картинкам, аналогично навигации по таблицам — по рядам и столбцам.