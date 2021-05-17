17.05.2021

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Apple обещает, что «Музыка изменится навсегда»

Apple Music

Компания Apple опубликовала тизер, который указывает на грядущее обновление сервиса Apple Music.

Рекламный слоган гласит: Get ready — music is about to change forever («Приготовьтесь — музыка вот-вот изменится навсегда»).

Ожидается, что скоро компания представит функции потоковой передачи музыки без потерь и в высоком качестве. Судя по имеющейся информации в сети, сервис будет поддерживать потоковую передачу до 24 бит/192 kHz.

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