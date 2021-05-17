Apple обещает, что «Музыка изменится навсегда»
Компания Apple опубликовала тизер, который указывает на грядущее обновление сервиса Apple Music.
Рекламный слоган гласит: Get ready — music is about to change forever («Приготовьтесь — музыка вот-вот изменится навсегда»).
Apple Music Teaser: ‘Get Ready – Music is About to Change Forever’ https://t.co/3BytKEuhYb by @eslivka pic.twitter.com/rskqDzHFy7
— MacRumors.com (@MacRumors) May 16, 2021
Ожидается, что скоро компания представит функции потоковой передачи музыки без потерь и в высоком качестве. Судя по имеющейся информации в сети, сервис будет поддерживать потоковую передачу до 24 бит/192 kHz.