Apple добавил в App Store новый рекламный блок

Компания Apple продолжает расширять свой рекламный бизнес после изменения правил размещения рекламы в приложениях. Напомним, что новые правила конфиденциальности для iOS-приложений обязывают разработчиков получать явное разрешение пользователей на сбор данных для персонализированной рекламы.

На фоне введения новых правил Apple добавила новый рекламный блок в магазин контента App Store, который станет еще одним потенциальным источником дохода. Новый рекламный блок появится на странице поиска в App Store и будет выводиться над списком рекомендованных приложений. До этого у разработчиков была возможность продвижения своих продуктов в результатах поиска по конкретным запросам.

«Миллионы пользователей ежегодно посещают вкладку «Поиск» в App Store, чтобы найти и загрузить какие-либо приложения. С помощью объявлений на вкладке поиска вы можете привлечь внимание этих клиентов, до того, как они начнут осуществлять поиск», — говорится в заявлении Apple.

Появление нового рекламного блока – это очередной шаг Apple на пути постепенного обновления рекламного бизнеса.