Анонсирован компактный компьютер HP EliteDesk 800 G8 с видеокартой GeForce GTX 1660 Ti

Помимо обновленной линейки моноблоков EliteOne 800 G8, компания HP анонсировала настольный компьютер небольшого форм-фактора EliteDesk 800 G8 Desktop Mini Business PC. Устройство ориентированно прежде всего на офисное использование.

Применяется процессор Intel Core одиннадцатого поколения (модель не уточняется). Максимальная конфигурация предусматривает наличие дискретного графического ускорителя NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Возможен вывод изображения одновременно на несколько дисплеев. Объем оперативной памяти DDR4 может достигать 64 Gb. За хранение данных отвечает жесткий диск вместимостью 2 Tb или твердотельный накопитель.

Есть порты USB 3.0 Type-A и USB Type-C. Габариты ПК составляют 177 × 175 × 34 мм. Устройство может быть установлено на столе при помощи специальной подставки или закреплено в задней части компьютерного монитора. Используется операционная система Windows 10 Pro.

В продажу HP EliteDesk 800 G8 Desktop Mini Business PC поступит в этом месяце. Цена пока не названа.