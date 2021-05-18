Amazon ведет переговоры о покупке киностудии MGM, владеющей франшизой о Джеймсе Бонде, за 9 млрд. долларов

Компания Amazon ведет переговоры о приобретении киностудии Metro Goldwyn Mayer (MGM), владеющей франшизой о Джеймсе Бонде, за 9 млрд. долларов, сообщает Financial Times.

MGM, как и другие киностудии, сильно пострадала от пандемии коронавируса. Выпуск блокбастера No Time To Die («Не время умирать») отложен уже четыре раза.

Осенью прошлого года Netflix проводил переговоры с MGM о приобретении фильма «Не время умирать» для потоковой трансляции, но цена, которую затребовала студия, оказалась очень высокой. Теперь начало проката ленты запланировано на 30 сентября в Великобритании и 8 октября в США.

В библиотеку киностудии MGM входят такие фильмы, как «Фарго», «Рассказ служанки», «Рокки», «Молчание ягнят», «Человек дождя», «Терминатор», «Викинги» и «Хоббит» и другие.