Amazon ведет переговоры о покупке киностудии MGM, владеющей франшизой о Джеймсе Бонде, за 9 млрд. долларов
Компания Amazon ведет переговоры о приобретении киностудии Metro Goldwyn Mayer (MGM), владеющей франшизой о Джеймсе Бонде, за 9 млрд. долларов, сообщает Financial Times.
MGM, как и другие киностудии, сильно пострадала от пандемии коронавируса. Выпуск блокбастера No Time To Die («Не время умирать») отложен уже четыре раза.
Осенью прошлого года Netflix проводил переговоры с MGM о приобретении фильма «Не время умирать» для потоковой трансляции, но цена, которую затребовала студия, оказалась очень высокой. Теперь начало проката ленты запланировано на 30 сентября в Великобритании и 8 октября в США.
В библиотеку киностудии MGM входят такие фильмы, как «Фарго», «Рассказ служанки», «Рокки», «Молчание ягнят», «Человек дождя», «Терминатор», «Викинги» и «Хоббит» и другие.