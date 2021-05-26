Amazon купила MGM за 8,5 млрд. долларов

Amazon приобрела киностудию Metro Goldwyn Mayer (MGM) за 8,5 млрд. долларов. Напомним, что информация об этом появилась в середине мая текущего года. MGM годами пыталась найти покупателя на быстро меняющемся рынке, а Amazon пытается более серьезно заявить о себе в Голливуде, поэтому со стороны стороннего наблюдателя данная сделка кажется хорошей идеей.

В конце концов, Disney приобрела Marvel за 4 млрд. долларов в 2009 году и Lucasfilm за 4,05 млрд. долларов в 2012 году, а в 2019 году объединила их с Pixar, Disney и National Geographic, образовав Disney +. Киностудия Century Fox, которая как MGM, является одна из старейших киностудий Америки, упустила лидерство и была продана менее чем за 10 млрд. долларов. А WarnerMedia продается и объединяется с Discovery, чтобы лучше конкурировать с Disney + и Netflix.

Данное приобретение вновь может изменить планы по выпуску блокбастера No Time To Die («Не время умирать»), который уже был отложен четыре раза, но это также означает, что коллекция Джеймса Бонда, скорее всего, попадет на Prime Video.