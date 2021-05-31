Acer представила игровые ноутбуки Predator с процессорами Intel Tiger Lake-H и видеокартой GeForce RTX 3000

На традиционном мероприятии [email protected], компания Acer представила игровые ноутбуки линейки Predator – модели Helios 500 и Triton 500 SE. Новинки получили свежие процессоры Intel Core 11-го поколения, а также новые графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 30-й серии. В ноутбуках используются экраны, выполненных по технологии mini-LED.

Acer Predator Helios 500 оснащается большим 17,3-дюймовым дисплеем mini-LED. Покупатели могут выбрать конфигурации с разрешением 4K и частотой 120 Hz или Full HD экран с частотой 360 Hz и временем отклика 3 мс. Заявлена также сертификация DisplayHDR 1000.

В топовой модификации ноутбук получил процессор Intel Core i9 11-го поколения с возможностью разгона, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080 и 64 Gb оперативной памяти DDR4-3200. Он поддерживает установку двух твердотельных накопителей PCIe NVMe SSD объемом до 2 Tb в Raid 0 и еще одного жесткого диска SATA.

Ноутбук оснащен клавиатурой с клавишами WASD, которые поддерживают технологию MagForce (распознают силу нажатия). Predator Helios 500 имеет порты HDMI 2.1, mini DP 1.4, Thunderbolt 4, RJ45, модуль Wi-Fi 6.

В Европе новинка появится в продаже в июне по цене от 2499 евро.

Модель Acer Predator Triton 500 SE отличается более компактными размерами (толщина 19,9 мм) с 16-дюймовым дисплеем и соотношением сторон 16:10, занимающим 87% площади корпуса.

Доступно три варианта экрана: LCD-панель с разрешением WQXGA и частотой 165 Hz; Mini LED панель с разрешением WQXGA частотой 165 Hz, пиковой яркостью 1250 нит и 100% охватом sRGB; IPS-панель с разрешением WQXGA, частотой 240 Hz, временем отклика 3 мс и 100% охватом DCI-P3.

Ноутбук оснащается также процессором Intel Core i9 11-го поколения, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080, до 64 Gb оперативной памяти DDR4-3200 и до 4 T b встроенного хранилища. Система охлаждения состоит из трех вентиляторов, пяти тепловых трубок и вентиляционных отверстий. Производитель заявляет, что время автономной работы может достигать 12 часов.

Есть Ethernet-контроллер Intel Killer E3100G, Wi-Fi 6 модуль Intel Killer AX1650i, порты Thunderbolt 4 и SD-ридер.

Acer Predator Triton 500 SE появится в Северной Америке в июне по цене от 1749,99 долларов, а в июле — в Европе, от 1999 евро.