Acer представила игровые десктопы Predator Orion 3000 и Nitro 50 с графикой NVIDIA

Компания Acer обновила линейку фирменных игровых ПК, представив модели Predator Orion 3000 и Nitro 50.

Системный блок среднего размера Predator Orion 3000 комплектуется процессором Intel Core i7 11-го поколения (Rocket Lake-S) и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070. За охлаждение системы отвечает вентилятор FrostBlade (92×92 мм) с особыми лопастями запатентованной формы, которые создают высокое статическое давление и устойчивый поток воздуха, поддерживая оптимальную температуру внутри десктопа. На выбор покупателей доступна установка NVMe-накопителя объемом до 1 Tb и жесткого диска объемом до 3 Tb, а также до 64 Gb оперативной памяти DDR4-3200.

Есть сетевой контроллер Intel Killer E2600, модуль Wi-Fi 6 с функцией MU-MIMO, порты USB Type-A и Type-C, а также аудиосистема с поддержкой технологии DTS: X Ultra. Прозрачная боковая панель из закаленного стекла с защитой от электромагнитного излучения позволяет видеть комплектующие без разборки корпуса.

Десктоп серии Nitro 50 предлагает более широкий выбор процессоров. Новинка может быть оснащена либо новейшими Intel Core i7 поколения (Rocket Lake-S), либо процессорами AMD серии Ryzen 5000, вплоть до модели Ryzen 9 5900. За графическую составляющую отвечают видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. Устройство выполнено в черном металлическом корпусе и оборудовано системой охлаждения FrostBlade. Предлагаются те же варианты объема ОЗУ и постоянной памяти, что и для модели Predator Orion 3000.

В оснащение входят Wi-Fi 6 802.11ax, гигабитный LAN-порт и разъемы USB Type-C и Type A 3.2 Gen 2. Есть поддержка DTS: X Immersive Audio, красная подсветка корпуса и приложение NitroSense, позволяющее контролировать температуру процессора и видеокарты, а также регулировать скорость вращения вентиляторов.

Новинки поступят в продажу в октябре 2021 года. Стоимость Acer Predator Orion 3000 стартует с отметки 1199 долларов, а Nitro 50 на базе Intel – от 949 долларов. Цена модели на базе AMD пока не озвучена.