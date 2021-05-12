Acer обновила игровые ноутбуки Predator Triton 300, Predator Helios 300 и Nitro 5

Компания Acer представила обновленные игровые ноутбуки Predator Triton 300, Predator Helios 300 и Nitro 5. Устройства получили новейшие процессоры Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake-H), а также видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti. Модели могут предложить и более мощные видеокарты GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080. Внешне обновленные ноутбуки ничем не отличаются от своих предшественников.

Модели Predator Triton 300 и Predator Helios 300 могут быть оснащены до 32 Gb оперативной памяти DDR4. 15-дюймовый Predator Triton 300 может предложить видеокарты NVIDIA, вплоть до GeForce RTX 3080. Predator Helios 300, доступный как в 15-, так и 17-дюймовом исполнениях, в качестве максимального варианта предлагает только GeForce RTX 3070. Оба ноутбука независимо от размера дисплея предлагают QHD-панель с разрешением 165 Hz или с разрешением Full HD и частотой обновления 360 Hz.

Модель Acer Nitro 5 представлена в 15- и 17-дюймовом вариантах. В максимальной конфигурации ноутбук получил графический ускоритель GeForce RTX 3070. Объем оперативной памяти DDR4 также составляет до 32 Gb. Новинка позволяет установить два NVMe-накопителя объемом 2 Tb в режиме RAID 0. Доступен только один вариант IPS-дисплея с разрешением QHD и частотой обновления 165 Hz.

Стоимость и дата начала продаж обновленного игрового ноутбука Predator Helios 300 не указывается. Цена модели Predator Triton 300 начинается от 1699 долларов. Стоимость 15-дюймовой версии Nitro 5 — от 1099 долларов, а 17-дюймовый вариант будет предложен покупателям от 999 долларов. Оба ноутбука поступят на рынок США в июне.