12 лучших альтернатив Photoshop

Есть масса причин, по которым вы можете захотеть найти какое-либо программное обеспечение, отличное от того, что предлагает Photoshop, включая модель подписки, по которой Adobe распространяет свои продукты. Возможно, вы захотите оказать поддержку небольшим компаниям-разработчикам или вам просто не нужен тот функционал, который делает Photoshop инструментом для профессионалов.

Photoshop стал настолько распространенным брендом, что, как и Google, превратился в имя нарицательное. Многие даже для того чтобы просто обрезать фотографию, прибегают к услугам этой программы. Хоть мы и сами являемся фанатами Photoshop, признаем, что такое привыкание практически не дает шансов на использование другого программного обеспечения. Давайте рассмотрим альтернативы Photoshop, тем более что многие из них не уступают программному обеспечению Adobe с точки зрения функциональности, гарантируя получение не менее профессиональных результатов. Часть из них доступна бесплатно или продается дешевле, чем Photoshop. Конечно, если вы все же предпочитаете Photoshop, никто вас отговаривать не будет.

1. Affinity Photo

Платформа: Mac OS 10.9+, Windows 7+, iOS 12+ (версия для iPad продается отдельно).

Последняя версия: 1.9.

Бесплатная пробная версия: Да.

Цена: 25 долларов.

Сайт: https://affinity.serif.com

Плюсы:

профессиональный инструмент;

бюджетный.

Минусы:

нет версии для Android;

версия для iPad продается отдельно.

Это прямой конкурент Photoshop, совмещающий большинство функций пакета от Adobe. Affinity Photo полностью совместим со всеми форматами Photoshop и другими форматами файлов. Он нацелен непосредственно на профессиональных фотографов и дизайнеров. Хотя Affinity Photo намного дешевле, чем Photoshop, его создатели утверждают, что на самом деле он лучше. Пожалуй, это самая серьезная альтернатива Photoshop, которую мы когда-либо видели. ПО обещает более высокую скорость, меньшее количество сбоев и неограниченное количество отмен. Но производительность, которую вы получите, будет зависеть от того, какое оборудование вы используете. Affinity Photo доступен как для Mac, так и для Windows. Для iPad есть отдельная версия. Если вы ищете альтернативу Photoshop, то определенно стоит изучить Affinity Photo.

2. Procreate

Платформа: iPad с iOS 13.2+, отдельное приложение для iPhone с iOS 12+

Последняя версия: 5.1.5

Бесплатная пробная версия: Нет

Цена: 9,99 доллара

Сайт: https://procreate.art/

Плюсы:

бюджетный;

поддержка Apple Pencil.

Минусы:

работает только с iOS;

не хватает некоторых

дополнительных функций.

Если вам нужно приложение для рисования на iPad, то будет сложно найти лучшую производительность и функционал, чем в Procreate. То, что начиналось как базовое приложение для рисования еще в 2010 году, с годами превратилось в высокопрофессиональный инструмент. В 2013 году этот пакет был даже удостоен награды Apple Design Award. Несмотря на простоту в использовании, Procreate содержит множество функций, которые понравятся художникам. В число инструментов входят реалистичные карандаши, чернила и кисти, а также расширенный набор слоев и уникальных цифровых инструментов, которые помогут реализовать ваши творческие задумки. Защита от случайных задеваний холста ладонью означает, что вам больше не нужно беспокоиться о случайном прикосновении к экрану планшета, а постоянно растущая библиотека кистей Procreate поможет вам добавить изюминку в свои работы. Procreate полностью поддерживает Apple Pencil первого и второго поколениий, а в прошлом году пользователи получили долгожданный инструмент «Текст». Также в 2019 году вышла специальная версия приложения для рисования на iPhone под названием Procreate Pocket. Вы, конечно, не найдете здесь всех функций, которые можете увидеть в Photoshop, но для цифровой живописи их более чем достаточно. На сайте Procreate есть бесплатный справочник с обзором всех функций и инструментов приложения, который поможет вам сразу же начать работу. При пожизненном доступе ко всему этому функционалу за 9,99 доллара возникает вопрос: «А почему бы и не попробовать?».

3. Rebelle

Платформа: Windows 7, 8 и 10; OS X 10.11+

Последняя версия: 4

Бесплатная пробная версия: Демо-версия

Цена: 89.99 доллара

Сайт: https://www.escapemotions.com

Плюсы:

имитирует настоящую краску;

поддерживает разные варианты

наклона стилуса.

Минусы:

не для мобильных устройств.

Если вы ищете программу, которая обеспечивает реалистичный опыт рисования, то не ищите ничего, потому что есть Rebelle Escape Motions. Эта превосходная и доступная программа воспроизводит традиционные техники рисования, в частности, акварель, с абсолютной достоверностью. Rebelle имитирует поведение краски в реальном мире, позволяя пользователям воспроизводить выдувание капли цвета, бегущей в разных направлениях. Вы можете указать длину струи, размер капель и количество воды, которую вы используете для своих красок. Между тем, опция Tilt позволяет вашим цветам течь в любом направлении, которое вы выберете. Последнее обновление до версии 4 решило проблему ограниченного количества пресетов кистей. Сейчас доступно более 170 пресетов. Также есть новые эффекты акварели и масла, стабилизация кисти и множество более ярких обновлений. И это впечатляет! Escape Motions — это высокопрофессиональный программный пакет для рисования, и он очень хорошо работает.

4. ArtRage

Платформа: Mac OS X 10+, Windows 7+; отдельные приложения для iOS и Android

Последняя версия: 6

Бесплатная пробная версия: Демо-версия

Цена: 79 долларов

Сайт: https://www.artrage.com

Плюсы:

густые масла и нежные акварели.

Минусы:

не самый дешевый;

мобильные приложения продаются отдельно.

ArtRage разработан для того, чтобы художники могли сосредоточиться на своем творчестве. Пакет предлагает реалистичные масла, карандаши, акварель, текстуры холста и другие традиционные инструменты для рисования, многие из которых поддаются точной настройке. Минималистичный интерфейс программы исчезает, когда вы начинаете рисовать, и возвращается, как только вы закончите. Популярные инструменты видны сразу, а менее используемые функции скрыты в открывающихся модулях, чтобы не занимать место. Небольшая проблема с рабочим процессом возникает из-за множества способов изменения размера кисти, но это ни в коем случае не является препятствием. Если вы новичок в цифровой живописи и ищете доступную, интуитивно понятную программу, то ArtRage — это тот вариант, который стоит серьезно рассмотреть. Программное обеспечение также доступно для iOS и Android по цене всего в 4,99 доллара.

5. Photopea

Платформа: Интернет

Бесплатная версия: Да

Цена: подписка за 40 долларов в год

Сайт: https://www.photopea.com

Плюсы:

бесплатная версия;

кроссплатформенность.

Минусы:

не хватает расширенных функций;

реклама в бесплатной версии.

Благодаря постоянному развитию web-технологий вам не всегда нужно отдельное приложение для выполнения большей части того, для чего вы бы использовали Photoshop. Photopea — это новейший редактор изображений на основе браузера, который может справиться со значительной частью вашего рабочего процесса. Photopea, созданный как продвинутый редактор с профессиональными инструментами, очень похож на Photoshop и содержит большинство инструментов, которые вам понадобятся для повседневной работы с изображениями. Он открывает большинство стандартных форматов файлов, таких как JPG, PNG и RAW, и принимает файлы Sketch, GIMP и даже Photoshop PSD. Photopea поддерживает работу со слоями и масками слоев, позволяет использовать режимы наложения и предлагает множество инструментов выделения вплоть до магнитного лассо. Хотя этот пакет и не предлагает расширенных функций, которые вы ожидаете от Photoshop, их более чем достаточно, чтобы порадовать большинство дизайнеров и художников. И его можно использовать совершенно бесплатно. Однако, если вам не нравится реклама, можно подписаться на премиум-версию, которая избавляет от нее, а также дает вам 60 уровней отмены.

6. Sketch

Платформа: MacOS 10.14.4+

Последняя версия: 70.6

Бесплатная пробная версия: Да

Цена: 99 долларов

Сайт: https://www.sketch.com

Плюсы:

профессиональный инструмент;

четкая ориентация на дизайн

пользовательского интерфейса.

Минусы:

только для Mac;

без возможности редактирования растра.

Sketch — это профессиональное приложение для векторной графики для креативщиков, которое вызвало огромный ажиотаж в сообществе дизайнеров, и в частности, web-дизайнеров. Команда разработчиков сделала Sketch максимально гибким, с поддержкой бесконечного масштабирования и векторных форм. Вы можете построить новый рисунок из примитивных форм или создать новый с помощью инструмента «Вектор» или «Карандаш». Он имеет приятный простой пользовательский интерфейс и множество функций, аналогичных функциям Photoshop и Illustrator, включая слои, градиенты, палитру цветов и предустановки стилей. Его популярность означает, что существует множество плагинов Sketch, созданных сообществом, которые можно использовать для расширения его функциональности. Популярный инструмент для UI и UX дизайна.

7. GIMP

Платформа: Linux, Windows, Mac

Последняя версия: 2.10.22

Бесплатная версия: Да

Сайт: https://www.gimp.org

Плюсы:

доступный;

открытый исходный код.

Минусы:

сложный процесс обучения;

может зависать.

Бесплатная альтернатива Photoshop с открытым исходным кодом, которая существует уже много лет. GIMP расшифровывается как GNU Image Manipulation Program. Сегодня пакет доступен в версиях для Linux, Windows и Mac. GIMP предлагает широкий набор инструментов, во многом схожий с Photoshop, и является отличным вариантом, если вы ищете бесплатный редактор изображений. Интерфейс несколько отличается от Photoshop, но доступна версия GIMP, которая имитирует внешний вид пакета от Adobe. Здесь доступен полный набор инструментов. Все, к чему вы привыкли, находится в пределах легкой досягаемости, включая инструменты рисования, цветокоррекцию, клонирование, выделение и улучшение. Команда, которая наблюдает за разработкой, также усердно работала над обеспечением совместимости, поэтому вы сможете работать со всеми популярными форматами файлов без каких-либо проблем. Вы также найдете очень удобный встроенный файловый менеджер, аналогичный Adobe Bridge. В целом, это отличный вариант, если у вас ограниченный бюджет или вы хотите отказаться от Photoshop по каким-то другим причинам.

8. Pixelmator Pro

Платформа: macOS 10.14+

Последняя версия: 2.0

Бесплатная пробная версия: Да

Цена: 39,99 доллара

Сайт: https://www.pixelmator.com/pro

Плюсы:

бюджетный;

простой в использовании.

Минусы:

только Mac;

ограниченные возможности.

Pixelmator существует уже достаточное время, но совсем недавно команда разработчиков выпустила Pixelmator Pro. В то время, как предыдущий инструмент использовал всплывающие окна, версия Pro имеет более удобный однооконный интерфейс. Команда упростила интерфейс, а также добавила опцию «скрытый интерфейс», которую вы можете активировать, если хотите просто увидеть свое изображение, не отвлекаясь от работы. Pixelmator 2.0 — самое крупное обновление на сегодняшний день, с более интуитивно понятным дизайном, поддержкой Apple M1 и множеством новых функций. Эта альтернатива Photoshop предназначена специально для использования на Mac и поддерживает такие функции, как вкладки, полноэкранный и разделенный режимы просмотра.

9. Pixlr

Платформа: Интернет

Последняя версия: X

Бесплатная версия: Да

Сайт: https://pixlr.com

Плюсы:

прост в использовании;

бесплатный.

Минусы:

ограниченные возможности;

не работает с TIFF.

Pixlr — бесплатная альтернатива Photoshop, которая может похвастаться более 600 эффектами. Пакет также позволяет вам делать все, что вы ожидаете от базового редактора фотографий — от обрезки и изменения размера до удаления красных глаз и отбеливания зубов. Если вы привыкли использовать Photoshop, то обнаружите, что пользовательский интерфейс Pixlr легко освоить, так как они очень похожи. Это бесплатное приложение доступно для iOS и Android или его можно использовать как web-приложение.

10. Paint.net

Платформа: Windows

Последняя версия: 4.7.2

Бесплатная версия: Да

Цена: 6,99 доллара

Сайт: https://www.getpaint.net

Плюсы:

легко освоить;

доступный.

Минусы:

только Windows;

ограниченные возможности.

Paint.net — это альтернатива редактору Paint, который Microsoft поставляла с версиями Windows. Однако пусть это вас не смущает. Это удивительно способный и полезный инструмент, доступный совершенно бесплатно через Getpaint.net. Также есть платная версия в магазине Windows. Программное обеспечение зародилось в качестве студенческого проекта, спонсируемого Microsoft, и в итоге стало проектом с открытым исходным кодом, поддерживаемым рядом выпускников. Основное внимание уделяется простоте использования. Пакет более ориентирован на редактирование фотографий, а не на художественное творчество. Тем не менее, он поддерживает ряд специальных эффектов, позволяющих легко создавать фальшивую перспективу, смешивать и перемещать пиксели на холсте, создавать мозаику и т.д. Хороший набор инструментов выделения, поддержка слоев и настроек, таких как кривые, яркость и контрастность, означают, что Paint.net — отличная альтернатива Photoshop для редактирования фотографий, особенно если вам не нужны последние дополнения к набору инструментов Photoshop.

11. SumoPaint

Платформа: Интернет

Бесплатная версия: Да

Цена: 9 долларов в месяц

Сайт: https://www.sumopaint.com

Плюсы:

кроссплатформенный;

бесплатная версия.

Минусы:

медленная работа;

неограниченные возможности

требуют оплаты.

SumoPaint — это мощный бесплатный редактор изображений на основе браузера. Все стандартные функции, которые вы ожидаете от настольного инструмента, здесь присутствуют и работают. Редактор легкий и быстро загружается, а бесплатная версия очень удобна. Также есть платная версия Pro. Стандартный набор инструментов и настроек, которые вы ожидаете, в наличии. Кисти, карандаши, формы, текст, клонирование, градиенты и т.д. — все это доступно с плавающей панели инструментов, выполненной в стиле Photoshop. Редактор также может открывать сохраненные документы с вашего жесткого диска, что делает SumoPaint идеальным вариантом для редактирования и повторного редактирования. Некоторые инструменты работают не так, как в Photoshop, предлагая возможности, которые было бы трудно сопоставить с предложением Adobe. Однако есть ограничения, которые оттолкнут некоторых пользователей, особенно в бесплатной версии.

12. Acorn

Платформа: MacOS 10.11

Последняя версия: 8

Бесплатная пробная версия: Да

Цена: 29,99 доллара

Сайт: https://flyingmeat.com/acorn

Плюсы:

дешевый;

работает быстро.

Минусы:

только Mac;

не хватает органайзера

фотографий.

Программное обеспечение для редактирования изображений Acorn дебютировало еще в 2007 году и с тех пор предоставляет любителям и художникам с ограниченным бюджетом отличную и доступную альтернативу Photoshop. Возможности пакета включают стили слоев, неразрушаемые фильтры, кривые и уровни, режимы наложения и многое другое. Самая последняя версия Acorn 8 включает новые параметры масштабирования и преобразования, возможность использовать инструмент клонирования для слоев или изображений, а также возможность использовать смайлики.