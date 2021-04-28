28.04.2021

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Xiaomi представила компактный холодильник Mijia185L

Xiaomi Mijia185L

Компания Xiaomi представила новый компактный двухдверный холодильник MIJIA 185L. Устройство оснащено металлической панелью PCM, его высота составляет 1518 мм, а глубина — 525 мм.

Занимая всего 0,3 м² площади, холодильник может похвастаться внушительным полезным объемом, небольшим энергопотреблением и низким уровнем шума при работе компрессора.

Общий объем холодильника составляет 185 л, включая холодильное отделение на 127 л и морозильное отделение на 58 л. Холодильная камера оснащена трехуровневыми регулируемыми полками. Морозильная камера имеет три ящика.

Энергопотребление устройства составляет 0,68 кВтч в сутки при уровне шума до 39 дБ. Xiaomi Mijia185L оснащен автоматическим регулятором охлаждения, который активируется в зависимости от температуры окружающей среды.

Холодильник уже поступил в продажу в Китае по цене 200 долларов.

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