Xiaomi представила доступные флагманы Mi 11X и Mi 11X Pro

Компания Xiaomi представила в Индии флагманские смартфоны Mi 11X и Mi 11X Pro. Это переименованные версии Redmi K40 и Redmi K40 Pro для индийского рынка.

Экран смартфонов имеет диагональ 6,67 дюйма и разрешение Full HD+. Панель обладает частотой обновления 120 Hz, поддержкой HDR10+, яркостью до 1300 кд/м2 и контрастностью 5 000 000:1. Используется защитное стекло Corning Gorilla Glass 5.

Версия Mi 11X получила процессор Snapdragon 870, объем оперативной памяти 6 или 8 Gb и накопитель на 128 Gb. Тройная основная камера включает следующие датчики: 48 Мп сенсор Sony IMX582, 8 Мп широкоугольный блок (119 градусов) и 5 Мп датчик.

Модель Mi 11X Pro оснащена Snapdragon 888, 8 Gb оперативной памятью и накопителем на 128 или 256 Gb. В тройной камере используются 108 Мп датчик Samsung ISOCELL HM2, 8 Мп широкоугольный блок (119 градусов) и 5 Мп сенсор.

Остальные характеристики у аппаратов идентичны: фронтальная камера разрешением 20 Мп, адаптеры Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.1 (Bluetooth 5.2 у Pro-версии), порт USB Type-C, аккумуляторная батарея емкостью 4520 мА·ч с 33-ваттной подзарядкой, боковой сканер отпечатков пальцев и стереодинамики.

Устройства используют операционную систему Android 11 с фирменным пользовательским интерфейсом MIUI 12.

Цена смартфона Xiaomi Mi 11X начинается с 400 долларов, Mi 11X Pro — с 530 долларов.