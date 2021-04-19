19.04.2021

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WhatsApp ограничит свой функционал для пользователей, которые не примут новые правила до 15 мая

WhatsApp

Пользователи, которые до 15 мая не примут новые правила WhatsApp смогут пользоваться сервисом в ограниченном режиме. Об этом сообщается на официальной странице поддержки сервиса.

«Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая. Если к этому времени вы их не примите, WhatsApp не удалит ваш аккаунт. Однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений. В течение короткого периода времени вы сможете получать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения в приложении», — говорится в сообщении разработчиков.

Пользователям сервиса предлагается либо согласиться с новыми правилами пользования мессенджером, либо до 15 мая экспортировать историю чатов и отчет об аккаунте на платформах Android и iOS. В случае выбора второго варианта пользователи могут удалить аккаунт WhatsApp, но разработчики предупреждают, что это необратимый процесс и после удаления резервная копия и вся история сообщений будут удалены безвозвратно.

Новые правила использования WhatsApp, которые планировалось ввести еще в начале года, предполагают возможность того, что сервис будет обмениваться пользовательскими данными с Facebook. Это вызвало массовое недовольство в интернете, вследствие чего вынудила WhatsApp отложить их введение.

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