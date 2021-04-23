Высокоскоростной мобильный интернет от Azercell становится доступен повсеместно

ООО «Azercell Telekom» продолжает совершенствовать собственную сеть LTE в 2021 году с целью предоставить всем своим абонентам стабильную связь и высокоскоростной интернет. Благодаря проделанной работе, с начала этого года покрытие сети LTE Azercell значительно расширилось.

Только в прошлом году географическое покрытие сети LTE Azercell было расширено примерно на 11%. Такой же рост показал за этот период и охват населения. За период совершенствования сети к концу марта 2021 года общий охват населения увеличился до 85,3%, а географическое покрытие — до 72,8%.

В течение первого квартала 2021 года в рамках осуществляемого проекта была модернизирована 201 базовая радиостанция LTE, а к 50 действующим базовым радиостанциям была добавлена технология LTE. Таким образом, общее количество станций, включенных в сеть LTE, достигло 2742 единиц.

В рамках мер, предпринимаемых Azercell, на 18 станциях и в туннелях Бакинского метрополитена активирована система LTE-Carrier Aggregation. В данный момент компания работает на полную мощность, готовясь к открытию метрополитена.

Следует отметить, что в прошлом году велась активная работа по расширению сети с использованием технологии нового поколения. Таким образом, в 2020 году было установлено 784 новые базовые радиостанции, работающие по данной технологии. Некоторые из них были запущены на территориях, освобожденных от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны. Только в период с сентября по декабрь прошлого года было введено в эксплуатацию 118 новых станций LTE.

Улучшение сети LTE и увеличение количества базовых радиостанций оказали сильное влияние на качество услуг, предоставляемых Azercell, а также и на скорость мобильного интернета. Объем трафика данных, переданного по технологии LTE в сети Azercell за последний год увеличился в 1,7 раза. Одним из важных показателей является то, что около 71% всего трафика данных, проходящего по сети оператора, передается по технологии LTE.

В настоящее время сеть LTE Azercell обеспечивает скорость загрузки данных до 240 Мбит/с и скорость передачи — до 95 Мбит/с. Абоненты, использующие технологию 4G Azercell, могут смотреть объемный видеоконтент в более высоком качестве, быстрее загружать и передавать свои данные, совершать непрерывные голосовые вызовы и пользоваться прочими преимуществами.

Обратите внимание, что для использования сети LTE у абонента должен быть мобильный телефон с поддержкой 4G и SIM-карта с поддержкой технологии USIM. Чтобы проверить, есть ли у SIM-карты эта функция, достаточно с вашего номера отправить SMS со словом «4G» на номер 2525. Если ваша SIM-карта не поддерживает 4G, то дубликат номера с поддержкой этой технологии можно получить бесплатно в рамках текущей кампании 4G Azercell в ближайшем центре обслуживания клиентов Azercell или в Офисе Дилеров. В этом случае абоненты Azercell также получат интернет-пакет объемом в 5 Gb в качестве единовременного бонуса.

В настоящее время Azercell является одним из лучших операторов в категории «Лучший в своем классе» с точки зрения скорости сети LTE. Об этом свидетельствуют сравнительные исследования, проведенные телекоммуникационной компанией мирового уровня Ericsson. С другой стороны, согласно результатам независимого сравнительного тестирования, проведенного европейской компанией Systemics в Азербайджане в прошлом году, Azercell опережает других мобильных операторов в регионе по скорости передачи и времени загрузки данных, а также обеспечивает более качественную передачу видеоматериалов по технологии LTE. Применение системы RTM (real time monitoring — мониторинг в реальном времени), позволяющей осуществлять мониторинг сети в реальном времени, создает дополнительные возможности для высокого уровня контроля качества сети Azercell.