Вышла третья бета-версия ОС Android 12 для разработчиков

Компания Google выпустила третью бета-версию ОС Android 12 для разработчиков — Developer Preview 3. Это обновление, преимущественно касающееся стабильности и производительности.

В новой сборке Android 12 компания поработала над улучшением обратной тактильной связи за счет создания более гибких возможностей работы с виброотдачей устройств.

Разработчики теперь могут устанавливать различные правила (включая требования к шифрованию) для облачных резервных копий и передачи данных от устройства к устройству — например, большие файлы могут быть исключены из первого метода, но включены во второй.

Появилась поддержка камер сверхвысокого разрешения, с помощью которой сторонние приложения смогут в полной мере использовать сенсоры (в настоящее время зачастую разрешение урезается до 12 Мп). Появились и улучшенные уведомления о звонках, делающие входящие вызовы более заметными и читаемыми.

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Меню настроек также подверглось заметным изменениям — теперь оно имеет менее плотную структуру списка, пункты которого лишились подзаголовков. Небольшой редизайн произошел и в разделах «Аккумулятор» и «Память».

Интересной особенностью новой сборки Android 12 стали новые анимации запуска приложений, во время которых выводится короткая заставка со значком приложения. В то же время средство выбора виджетов обзавелось меню поиска, снимая необходимость длительного пролистывания десятков виджетов. Темный режим теперь распространяется в том числе и на всплывающие сообщения внизу экрана (например, об активации режима разработчика). Был упрощен процесс открытия ссылок из браузера в подходящих для них установленных приложениях.

О других мелких изменениях для разработчиков можно прочитать пройдя по этой ссылке.