Выручка компании AMD за год почти удвоилась

Компания AMD опубликовала отчет за первый квартал 2021 финансового года. Выручка компании выросла на 93% до 3,45 млрд. долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,79 млрд. долларов). По сравнению с предыдущим кварталом доход вырос на 6%. На клиентском направлении выручка выросла на 46%, на серверном и в сегменте заказных продуктов — на 286%.

Операционная прибыль в годовом выражении выросла на 274% — со 177 млн. долларов до 662 млн. долларов. Чистая прибыль увеличилась на 243% — со 162 млн. долларов до 555 млн. долларов.

Во втором квартале AMD рассчитывает получить доход от 3,5 до 3,7 млрд. долларов. Прогноз по годовой выручке улучшен по сравнению с январским с 37 до 50%.