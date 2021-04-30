Впервые за много лет мобильный бизнес Sony стал прибыльным

После ухода с мобильного рынка компании LG, многие считали, что следующей станет Sony, бизнес которой терпит убытки с 2017 года. Но опубликованный новый отчет компании за 2020 финансовый год скорее вселяет умеренный оптимизм.

Несмотря на снижение продаж смартфонов до 2,9 млн. единиц (в сравнении 3,2 млн. в 2019 году), Sony впервые за 4 года удалось выйти на прибыль в размере 254, 96 млн. долларов. Ситуация стала неожиданностью для самой компании, которая назвала итоги года «превзошедшими все ожидания».

Ответом на вопрос, как компании удалось выйти на прибыль при снизившихся поставках, является сокращение сопутствующих расходов и увеличение средней цены продажи девайсов.

Sony предпочла не делать никаких прогнозов продаж в 2021 году, но аналитики считают, что недавно анонсированные смартфоны Xperia 1, 5 и 10 помогут компании улучшить ее позиции.