29.04.2021

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Впервые за 15 лет Microsoft изменит шрифт Office по умолчанию

Microsoft

Компания Microsoft решила изменить шрифт, который по умолчанию выбран в приложениях Office. На протяжении последних 15 лет им являлся шрифт Calibri.

Microsoft

Microsoft попросила пользователей Office помочь ей с выбором определения нового шрифта, предложив пять вариантов замены. Новые шрифты под названиями Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford и Grandview уже представлены на официальном сайте компании. Они выполнены в разных стилях, включая традиционный, современный, а также вдохновленный немецкими дорожными и железнодорожными знаками.

Tenorite имеет четкие формы и широкие символы, что по мнению дизайнеров Microsoft, делает его удобным для чтения на небольшом экране.

Microsoft

Bierstadt позиционируется как универсальный, так как он выражает простоту и рациональность.

Skeena, по словам дизайнеров, больше подходит для презентаций и брошюр. Он характеризуется заметным контрастом между стандартным и жирным шрифтом, а также имеет срезы на концах большинства штрихов.

Seaford основан на дизайне старого стиля. Он получил мягкие асимметричные формы, которые подчеркивают различия между буквами.

Grandview, как отмечает Microsoft, передает дух и индивидуальность Немецкого промышленного стандарта (DIN). Подобный стиль используется в Германии на дорожных указателях для хорошей читаемости на расстоянии и в плохих погодных условиях.

Выбранный по результатам голосования пользователей шрифт заменит Calibri в 2022 году и будет доступен в Word, PowerPoint, Excel и других приложениях офисного пакета Microsoft.

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