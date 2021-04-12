Volkswagen представит на Шанхайском автосалоне электрический кроссовер ID.6

С 21 по 28 апреля в Шанхае пройдет автомобильная выставка, на которой ожидается анонс ряда новинок ведущих автопроизводителей. Компания Volkswagen привезет на мероприятие новый электрический кроссовер ID.6. В преддверии выставки немецкий автопроизводитель опубликовал несколько изображений новинки.

Электрический кроссовер ID.6 станет увеличенной версией модели ID.4, которую представили осенью прошлого года. Кроссовер будет построен на той же платформе MEB, но покупатели смогут выбрать конфигурации с третьим рядом сидений, чтобы можно было перевозить до семи пассажиров.

Он будет выпускаться в двух версиях — ID. 6 X и ID.6 Crozz. Согласно тизеру, компания отказалась от раздвижных дверей, как у концепта ID.Roomzz, продемонстрированного в 2019 году.

Volkswagen пока не поделился техническими характеристиками ID.6, но утечки из китайских нормативных документов говорят о том, он будет обладать такими же характеристиками, как и ID.4. В стандартной комплектации ID.6 с задним приводом будет иметь один двигатель мощностью 201 л.с., а полноприводная версия получит два электромотора общей мощностью 302 л. с.

Больше информации компания раскроет во время выставки в Шанхае.