Внедрение гиперконвергентных решений Dell EMC VxRail в «Банк Евразия»

Как и во всем мире, в нашей стране все больше развивается внедрение гиперконвергентной инфраструктуры (HCI). Данная система имеет неограниченные возможности для последующей модернизации, она уже зарекомендовала себя как стабильная и безопасная инфраструктура. Благодаря возможности настроить прямое подключение между двумя узлами, VxRail позволяет организовать работу двухсегментного кластера, вместо общепринятого трехсегментного, что позволяет снизить стоимость системы без падения надежности и производительности. Такое недорогое гиперконвергентное решение приведет к появлению VxRail в небольших и средних компаниях, которым необходимо объединить несколько удаленных площадок и эффективно управлять расположенными на них данными.

Внедрение технологии HCI в долгосрочной перспективе избавляет предприятие от лишних трат, таких как закупка дополнительного оборудования или обновление всех компонентов в связи с их несоответствием современным реалиям.

Данный продукт объединяет такие понятия как сервер, сеть и классическое СХД, а также исключает некоторые их элементы, в результате предоставляя предприятию более компактную и финансово менее затратную инфраструктуру.

ООО «Банк Евразия» в поисках методов улучшения IT-инфраструктуры, решило остановиться именно на гиперконвергентной инфраструктуре. Банк понимал, что за этой технологией стоит будущее и любое финансовое учреждение вне зависимости от его размеров, количества клиентов или доли в общем банковском секторе страны, должно будет рано или поздно перейти на данную систему. В сотрудничестве с компанией R.I.S.K., банк успешно внедрил систему VxRail от компании Dell EMC. Абид Алескерзаде, директор IТ-департамента «Банк Евразия» и руководитель данного проекта, поделился опытом внедрения системы VxRail.

— Когда возникла необходимость в наиболее эффективном обновлении существующей инфраструктуры, нашей целью было учесть будущие возможности обновления оборудования в дополнение к решению, отвечающему нашим текущим техническим требованиям, для достижения высокой производительности IOPS и решения, обеспечивающего возможности эффективного управления. Да, действительно, оборудование VxRail в этом плане очень перспективно. Независимо от того, нужно ли вам добавить новый узел в инфраструктуру или при необходимости обновить ресурс поверх существующих узлов, этот процесс занимает минуты и полностью автоматизирован. Это очень важный нюанс для предприятия, который позволяет «апгрейдить» оборудование в инфраструктуре, не нарушая бизнес-процессы и не заставляя клиентов чувствовать «простои». Благодаря преимуществам технологии vSan мы смогли достичь действительно высоких показателей IOPS. Это, в свою очередь, позволило в несколько раз ускорить выполнение банковских операций и повысить эффективность обслуживания клиентов. Помимо всего этого, одним из неоценимых преимуществ для нас было наличие единой системы управления. Принимая во внимание управление классической инфраструктурой, сервером, сетью, хранилищем и сетями SAN, длительный процесс обновления прошивки каждого компонента и повышение совместимости, конечно же, означало трату времени для IТ-инфраструктуры и инженерных ресурсов на отдельные спецификации. Серия Dell EMC VxRail предлагает унифицированную систему управления против всего этого, и все эти процессы обновления, которые синхронизированы и полностью автоматизированы без вмешательства, также позволяют нашим инженерам тратить свое время на более эффективные проекты.

Предлагаемые компанией устройства VxRail являются идеальным решением для потребителей, которые используют системы на основе VMware и стремятся увеличить производительность своей IТ-инфраструктуры.