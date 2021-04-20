Владельцы PS4 и PS5 могут бесплатно получить Horizon Zero Dawn Complete Edition
В марте Sony Interactive Entertainment в рамках инициативы Play At Home («Играйте дома») пообещала подарить всем желающим десять проектов для PlayStation 4 и PlayStation 5. Девять из них попали в первую раздачу, которая продлится до 23 апреля.
Сегодня к списку бесплатных игр присоединилась Horizon Zero Dawn Complete Edition. Издание содержит дополнение The Frozen Wilds и многочисленные бонусы.
Игру можно навсегда добавить в личную библиотеку до 15 мая, 07:00 по бакинскому времени. Для участия в раздаче не обязательно быть подписчиком PlayStation Plus.
Horizon Zero Dawn — это популярная RPG от студии Guerrilla Games, релиз которой состоялся в 2017 году. Игрокам предстоит ощутить себя в роли Элой, молодой охотницы, живущей в постапокалиптическом мире.