VisionLabs и ULTRA Technologies будут развивать решения для дистанционного обслуживания в Азербайджане

Компания VisionLabs, один из мировых лидеров в области компьютерного зрения и машинного обучения, и ULTRA Technologies, одна из ведущих IТ-компаний Азербайджана, объявили о начале сотрудничества. Основным фокусом стратегического партнерства станет развитие дистанционных цифровых сервисов и разработка биометрических решений, которые помогут цифровой трансформации банков, ритейлеров и промышленных предприятий республики.

Для реализации дистанционного обслуживания компании предложат решение VisionLabs, которое в текущих эпидемиологических условиях особенно актуально для государственных органов, банков, страховых компаний, организаций здравоохранения. Биометрическая идентификация помогает подтвердить личность человека и получить необходимые услуги удаленно, из любой точки мира, а автоматическое распознавание текста на документах с помощью технологии компьютерного зрения делает процесс регистрации в мобильном или веб-приложении сервиса быстрым и удобным. Для защиты от фрода в систему также встроены алгоритмы Liveness, которые проверяют настоящий ли человек перед камерой, и исключают использование распечатанной фотографии или видео с экрана другого устройства вместо селфи.

Еще одно направление работы — продвижение решений на базе биометрической платформы VisionLabs. LUNA PLATFORM помогает верифицировать и идентифицировать личность человека, а также определить его эмоции, пол, возраст, элементы поведения и атрибуты одежды. Функционал платформы может использоваться в инфраструктуре «умных» и «безопасных» городов, системах контроля доступа на социально значимых и промышленных объектах, для оплаты «по лицу» в магазинах или общественном транспорте.

Кроме того, в планах VisionLabs и ULTRA Technologies совместная проработка отраслевых решений. Например, для промышленных предприятий — это распознавание средств индивидуальной защиты – каски, капюшона, жилеток и перчаток — в режиме реального времени, что позволит исключить нарушения правил безопасности и существенно снизить уровень производственного травматизма. В сфере образования — использование сервиса онлайн-прокторинга с биометрической верификаций LUNA EXAM. Возможность подтвердить личность экзаменуемого при помощи автоматической аутентификации значительно расширит перспективы дистанционного обучения и существенно увеличит эффективность защиты от списывания.

«На сегодняшний день, в связи с развитием цифровых каналов обслуживания населения, в разных сферах оказания услуг и бизнеса как такового, вопросы биометрической идентификации стали актуальными как никогда ранее. Внедрение алгоритмов распознавания лиц поможет сократить время обслуживания и минимизирует возможность мошенничества в таких областях, как интернет и мобильный банкинг, оказание сервисов онлайн приема и консультирования граждан и многих других. Наша цель — сделать процесс идентификации максимально точным, простым и быстрым. Для нас главное, чтобы им могли пользоваться все заинтересованные лица вне зависимости от уровня их знаний современных технологий», — консультант по инновационным решениям Руслан Романенко, компания ULTRA Technologies.

Все продукты и решения VisionLabs построены на собственных алгоритмах. Они признаны одними из самых точных и быстрых в мире. В прошлом году компания стала первой в четырех категориях тестирования Национального института стандартов и технологий США (NIST).