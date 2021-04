Visa объявляет о запуске глобальной инициативы She’s Next, Empowered by Visa в Азербайджане

Visa, мировой лидер в области цифровых платежей и инновационных платежных решений, объявляет о старте глобальной инициативы She’s Next, Empowered by Visa в Азербайджане. Проект создан, чтобы поддержать женщин, которые управляют собственным бизнесом, или только планируют его начать. Партнерами инициативы She’s Next, Empowered by Visa в Азербайджане выступили платформа для развития и мотивации женщин WoWoman и журнал Nargis Magazine Azerbaijan.

Инициатива, стартовавшая в 2019 г. в США, сегодня запущена в ряде стран, включая Украину, Беларусь, Грузию, Сербию и страны Центральной Азии, подтверждает непрерывное стремление Visa помогать микро- и малому бизнесу и, в частности, женщинам-предпринимательницам.

В рамках глобальной инициативы She’s Next, Empowered by Visa в Азербайджане, компания Visa провела исследование среди женщин-предпринимательниц и владелиц малого и микробизнеса. В ходе исследования оценивались основные направления деятельности, мотивационные цели, трудности при открытии бизнеса, а также влияние COVID-19 на деловую активность. Согласно данным исследования, 50% опрошенных женщин открыли свое дело для обретения финансовой независимости. Самыми популярными отраслями стали услуги (фитнес-центры, салоны красоты, ремонт одежды, образовательные центры). При этом каждая вторая женщина-предпринимательница сталкивается с трудностями привлечения инвестиций, а в результате пандемии COVID-19 45% респондентов были вынуждены частично или полностью закрыть офлайн-точки. Для расширения и продолжения своего дела 87% женщин заинтересованы в семинарах по бизнес-тематике.

«Сегодня существует большой запрос со стороны женщин на развитие собственного бизнеса. Малый и средний бизнес — один из тех секторов экономики, который в значительной степени пострадал от пандемии. Именно поэтому мы видим свою роль в том, чтобы помочь предпринимателям в этот непростой период адаптироваться к новым условиям, во-первых, за счет диджитализации, и, во-вторых, помогая экспертными знаниями и опытом. Мы надеемся, что компания She’s Next Empowered by Visa станет отличной площадкой для приобретения необходимых знаний, навыков и обмена опытом для развития своего дела и будет способствовать дальнейшему развития женского предпринимательства», — прокомментировала запуск программы Кристина Дорош, региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона.

В рамках инициативы Visa совместно с WoWomen и Nargis Magazine Azerbaijan запускают бесплатную образовательную онлайн-программу для женщин в бизнесе — тех, кто уже развивает свой бизнес или только планирует начать свое дело. Программа состоит из восьми вебинаров с ведущими женщинами-предпринимателями, коучами, экспертами и мотивирующими спикерами. Темы семинаров основаны на проведенном компанией Visa исследовании женского предпринимательства в Азербайджане.

Вебинары будут проводиться на платформе Zoom, доступ к ним будет открыт после прохождения регистрации по ссылке. Программа доступна для аудитории Азербайджана на бесплатной основе.

План вебинаров:

Как преодолеть страх на старте бизнеса — 24.04

Фандрайзинг: где взять деньги для открытия своего дела — 01.05

Правила переговоров и ключ к уверенности в себе — 08.05

Как развивать бизнес в онлайне — 15.05

Диджитал-маркетинг и социальные сети — 22.05

Легальная часть ведение бизнеса — 29.05

Как действовать во время кризиса — 05.06

Эмоциональный интеллект как ключ к успеху в управлении командой — 12.06

Помимо глобального исследования и обучающих вебинаров, Visa в партнерстве с Nargis Magazine Azerbaijan, запускает серию историй об успешных женщинах из Азербайджана. Амбассадоры She’s Next расскажут свои истории создания бизнеса, вдохновляя читателей опытом, видением будущего и умением преодолевать трудности на начальном этапе предпринимательской деятельности.

Cледите за новостями инициативы She’s Next, Empowered by Visa по официальному хештегу кампании #ShesNextbyVisa.