Вебинар «SentinelOne — лидирующий антивирус и EDR нового поколения»

На рынок Азербайджана и СНГ выходит компания SentinelOne — разработчик лидирующего антивируса и EDR нового поколения. Если вы думаете о замене антивируса или покупке современного EDR или XDR-решения, присоединяйтесь к вебинару «SentinelOne — лидирующий антивирус и EDR нового поколения», чтобы узнать детали и увидеть продукт в действии!

SentinelOne на сегодня — один из двух лидирующих антивирусов и EDR нового поколения в мире (второй, CrowdStrike, не продается в странах СНГ). Уже более 5.000 компаний по всему миру, в том числе порядка 20 в СНГ, перешли на SentinelOne с традиционных антивирусов и EDR.

На вебинаре мы рассмотрим платформу SentinelOne Singularity, которая реализует функционал защиты конечных точек (EPP), в том числе антивирус нового поколения, расширенное обнаружение и реагирование на конечных точках (EDR и XDR), защиту от атак Интернета вещей и защиту облачных рабочих нагрузок (CWPP).

Также мы расскажем три истории заказчиков в СНГ, которые уже выбрали SentinelOne.

Дата и время: 14 апреля (среда), c 12:00 до 13:00 по бакинскому времени.

Спикер: Илья Осадчий, директор по развитию бизнеса, Тайгер Оптикс

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В программе:

Платформа SentinelOne Singularity. Архитектура и возможности

Три истории заказчиков SentinelOne в СНГ

Демонстрация решения

Вопросы и ответы

Розыгрыш приза

Участие в вебинаре будет интересно CIO, CISO, ИТ-директорам, директорам и специалистам по информационной безопасности. Зарегистрированным с корпоративной почты участникам вебинар будет доступен в записи.

SentinelOne — разработчик автономной платформы по защите конечных точек. Компания была основана в 2013 году в Израиле элитной командой экспертов по кибербезопасности и защите, которые разработали принципиально новый революционный подход к защите конечных точек. Единственным дистрибьютором SentinelOne на территории Азербайджана и СНГ является компания Тайгер Оптикс.

Тайгер Оптикс — специализированный дистрибьютор инновационных решений в сфере кибербезопасности. С 2011 года компания совместно с партнерами вывела на рынок СНГ такие бренды, как Tenable, Palo Alto Networks, Anomali, Illusive Networks, Cymulate и др.