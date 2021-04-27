В WhatsApp появится новая опция для исчезающих сообщений

У функции исчезающих сообщений WhatsApp скоро появится новая опция. В настоящее время исчезающие сообщения удаляются из чата в течение 7 дней. По данным WABetaInfo, разработчики мессенджера тестируют опцию удаления сообщений в течение 24 часов с момента публикации.

Сообщается, что эта опция разрабатывалась около месяца. На скриншоте, загруженном на сайт, видно, что она тестируется только на iPhone, но скорее всего, опция будет доступна также и на платформе Android. Удаление в течение 7 дней сохранится в качестве одного из вариантов.

Сроки появления новой опции WhatsApp для исчезающих сообщений пока не известны.