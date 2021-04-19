В WhatsApp появится функция загрузки истории платежей

Разработчики мессенджера WhatsApp регулярно внедряют новые функции, которые расширяют возможности приложения. Стало известно о появлении функции, которая позволит получить данные о платежах, совершенных с помощью платежной системы WhatsApp Pay. На данный момент функция находится на этапе бета-тестирования (WhatsApp 2.21.8.10) и доступна ограниченному количеству пользователей сервиса из Бразилии.

Опубликован снимок экрана, на котором изображен пример того, как платежная информация отображается при использовании упомянутого инструмента. После осуществления запроса данные доступны в течение часа, а для их просмотра необходимо указать Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF, идентификационный номер налогоплательщика). В отчет включается информация о платежах, которые были совершены прежде с помощью системы WhatsApp Pay.

Поскольку отчет будет содержать конфиденциальную информацию об использовании платежной системы WhatsApp Pay, разработчики не рекомендуют делиться ей с посторонними.