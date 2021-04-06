В WhatsApp появится функция переноса истории чатов между устройствами на iOS и Android

Команда разработчиков мессенджера WhatsApp тестирует новую функцию, позволяющую переносить историю переписок между устройствами на iOS и Android. Об этом сообщил ресурс WABetaInfo, который публикует новости, связанные с работой мессенджера и его новыми функциями.

Это упростит возможность переключения между двумя разными платформами. Данное нововведение — «часть стратегического развития приложения». Новая функция в ближайшее время станет доступна всем пользователям.

Отметим, что подобная функциональность уже давно реализована в Telegram.