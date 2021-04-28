В Telegram появятся групповые видеозвонки

В популярном мессенджере Telegram появятся групповые видеозвонки. Об этом объявил основатель и глава мессенджера Павел Дуров.

«Говоря о видеозвонках, в мае мы добавим видео в наши голосовые чаты. Это сделает Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков. Совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка настольных компьютеров и планшетов — все, что вы можете ожидать от современного инструмента видеоконференцсвязи, но с пользовательским интерфейсом уровня Telegram, скоростью и шифрованием. Следите за обновлениями!», — сказал Дуров.

Напомним, что на этой неделе было выпущено большое обновление для Telegram, в котором появилась возможность совершения платежей в любых чатах, отложенные голосовые чаты, две новые версии Telegram для браузеров, а также многое другое.