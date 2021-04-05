В результате глобальной утечки с Facebook личные данные и номер телефона Марка Цукерберга попали в Сеть

После того, как появилась информация о том, что в Сеть слили базу данных 533 млн. пользователей Facebook, стало известно, что среди них оказались и данные самого основателя компании Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg).

Об этой информации заявил эксперт в области кибербезопасности Дэйв Уокер (Dave Walker), работающий в американской компании по обеспечению компьютерной безопасности Synack.

«Ирония в том, что в утечки попал и Марк Цукерберг. И если журналисты не смогут получить комментарии от Facebook, то можно просто позвонить ему по слитому в Сеть номеру», — написал Уокер.

В открытом доступе находится идентификатор пользователя Цукерберга в Facebook, его номер телефона, адрес, информация о браке. Кроме того, в слитой базе оказались данные еще двух соучредителей социальной сети — Криса Хьюза (Chris Hughes) и Дастина Московица (Dustin Moskovitz).