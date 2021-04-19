В операционной системе Android 12 появится новая «Корзина»

Код, обнаруженный сообществом XDA Developers в последней предварительной версии Android 12 для разработчиков, указывает на то, что компания Google собирается добавить новую «Корзину» в Android 12, в которой файлы могут храниться какое-то время перед окончательным удалением.

«Корзина» будет находиться в настройках Storage («Хранилища»). Будет появляться диалоговое окно, в котором пользователю сообщат, сколько места занимают удаленные файлы и их количество. И естественно, сразу же там будет дана возможность очистить все удаленные файлы в одно нажатие. Абсолютно все будет автоматически перемещаться к «Корзину». Пока неясно, можно ли будет восстанавливать файлы из «Корзины» в этом же меню.

Подробности о новой «Корзине» будут рассказаны во время онлайн-конференции разработчиков Google I/O, которая начнется 18 мая.