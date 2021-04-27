В новой версии Telegram появились обновленные встроенные платежи, новые версии для браузеров и возможность запланировать голосовые чаты

Мессенджер Telegram получил крупное обновление. В новой версии появилась возможность принимать платежи в любом чате, заранее объявлять о предстоящих голосовых чатах, видеть больше информации об участниках голосового чата и многое другое. Кроме этого, были запущены сразу две новые версии Telegram для браузеров.

Платежи 2.0

Платежные боты существуют в Telegram с 2017 года. Они позволяют безопасно оплачивать товары и услуги, не покидая приложения. Теперь пользователи могут добавить платежный бот в любой чат, включая группы и каналы. Доступно 8 встроенных платежных систем: Stripe, Yandex.Money, Sberbank, Tranzzo, Payme, CLICK, LiqPay, ECOMMPAY. Они работают более чем в 200 странах по всему миру.

Оплата доступна в любой версии приложения Telegram, включая десктопную. Покупатель также может оставить чаевые, чтобы поддержать любимого автора, кафе или магазин. Платформа для платежей открытая и бесплатная – Telegram не берет комиссии и не хранит платежную информацию. Реквизиты отправляются напрямую платежной системе, а адрес для доставки — продавцу. Подключить свой магазин к платформе платежей можно без согласования с Telegram.

Протестировать функциональность системы можно на бесплатных товарах и услугах в этом канале.

Отложенные голосовые чаты

Голосовые чаты Telegram можно использовать как для бесед в небольшой компании друзей, так и для массовых трансляций с миллионами слушателей.

Администраторы групп и каналов теперь могут запланировать предстоящий голосовой чат на определенное время. Участники сообщества увидят цветной таймер с обратным отсчетом и смогут подписаться на уведомление о начале голосового чата.

Создать отложенный голосовой чат можно из профиля группы или канала, где Вы являетесь администратором. На Android нажмите ⋮ > Начать голосовой чат > Выбрать время. На iOS необходимо нажать на кнопку c символом голосового чата, а затем Выбрать время. Чат начнется только после того, как кто-то из администраторов нажмет на кнопку Начать сейчас.

Информация из профиля в голосовых чатах

Из окна голосового чата теперь можно быстро просмотреть фотографию и данные из графы «О себе» любого участника. Отредактировать свои фотографию и данные тоже можно прямо из голосового чата.

Новые версии для браузеров

Веб-версия Telegram стала доступна пользователям еще в 2014 году. Теперь стали доступны сразу две новые веб-версии сервиса. Обе поддерживают анимированные стикеры, ночной режим, папки для чатов и другие возможности, и прекрасно работают на мобильных устройствах.

Новые приложения доступны по этим адресам:

Установка на Android напрямую с сайта

Обновленная версия Telegram уже доступна в App Store, а пользователям Android придется немного подождать, пока приложение пройдет модерацию в Play Store. Или же можно загрузить APK-файл напрямую с официального сайта telegram.org. Приложения, установленные таким образом, будут автоматически обновляться на последнюю версию. Обновления, скорее всего, будут появляться на несколько дней, а то и недель раньше, так как не нужно будет ждать, пока новую версию одобрят в каталоге.

Быстрое приближение

Теперь можно быстро приблизить фотографии и видеозаписи в чате, не открывая их: достаточно потянуть за изображение двумя пальцами.

Улучшения для просмотра медиа

Пользователи iOS могут перематывать видеозаписи вперед или назад, удерживая пальцем кнопки +/- 15с. На Android видео можно перематывать, удерживая пальцем правую или левую часть экрана. Двойное нажатие перемотает на 10 секунд в ту или иную сторону.

Подсказки и новые анимации на Android

С каждым обновлением приложение для Android работает плавнее и дополняется новыми анимациями. В этот раз — при появлении бокового меню и возвращении в чат из списка чатов.

Вакансии Telegram

Если вы хотите присоединиться к разработке мессенджера — Telegram предлагает посмотреть обновленный список вакансий.