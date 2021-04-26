В Google Photos для Android появились новые инструменты редактирования

Google Photos, популярный сервис обмена и хранения фотографий, получил обновление для пользователей устройств, работающих под управлением операционной системы Android.

Разработчики добавили два новых инструмента редактирования под названием Sharpen и Denoise. Обе функции имеют шкалу от 0 до 100. Sharpen используется для создания более резкого изображения, в то время как Denoise нужен для удаления фоновой зернистости.

Чтобы привлечь внимание пользователей к новым инструментам, их пометили желтыми точками, аналогично тому, как это было сделано при запуске эффекта HDR для смартфонов Pixel и обладателей подписки Google One.

Обновление производится со стороны сервера, поэтому на данный момент оно может быть доступно не всем пользователям Google Photos. Подписка на Google One для их использования не требуется.