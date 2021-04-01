В Epic Games Store началась раздача Tales of the Neon Sea
В Epic Games Store очередная недельная раздача. На этот раз бесплатно можно забрать игру Tales of the Neon Sea.
Tales of the Neon Sea — двухмерное киберпанк-приключение о бывшем полицейском Рексе, ставшим детективом. Он расследует преступление, которое оказывается связанным с серийными убийствами 13-летней давности.
Игру можно забрать до 8 апреля. Следующим бесплатным проектом в Epic Games Store станет второй сезон 3 out of 10 — комедийная игра о разработчиках видеоигр.