01.04.2021

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В Epic Games Store началась раздача Tales of the Neon Sea

Epic Games Store

В Epic Games Store очередная недельная раздача. На этот раз бесплатно можно забрать игру Tales of the Neon Sea.

Tales of the Neon Sea — двухмерное киберпанк-приключение о бывшем полицейском Рексе, ставшим детективом. Он расследует преступление, которое оказывается связанным с серийными убийствами 13-летней давности.

Игру можно забрать до 8 апреля. Следующим бесплатным проектом в Epic Games Store станет второй сезон 3 out of 10 — комедийная игра о разработчиках видеоигр.

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