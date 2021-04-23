В Epic Games Store можно бесплатно получить Alien: Isolation и Hand of Fate 2

В Epic Games Store до 29 апреля игроки могут забрать бесплатно две игры: Alien: Isolation и Hand of Fate 2.

Alien: Isolation — хоррор с элементами стелса от британской студии Creative Assembly. Действие игры разворачивается через 15 лет после событий оригинального «Чужого». Главная героиня — дочь Эллен Рипли по имени Аманда, отправляющаяся на космическую станцию «Севастополь» в попытках выяснить, что случилось с ее матерью.

В Epic Games Store уже проходила раздача Alien: Isolation в декабре 2020 года.

Hand of Fate 2 – это ролевой карточный рогалик. В игре 22 испытания, в том числе охота на убийц и постройка крепости.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Через неделю в магазине будут бесплатно отдавать Idle Champions of the Forgotten Realms. Это «стратегический менеджер» во вселенной Dungeons & Dragons, объединяющий традиционных персонажей из романов, игр и шоу в одном грандиозном приключении.