В Epic Games Store можно бесплатно получить 3 out of 10

В Epic Games Store проходит раздача второго сезона 3 out of 10. Эта комедийная игра о разработчиках видеоигр. Игрокам предстоит попытаться сделать в худшей студии мира проект, оценки которого окажутся выше трех из десяти.



Игру можно забрать до 15 апреля.

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут сразу три проекта: The First Tree, игра о путешествии лиса и человека, Ken Follett’s The Pillars of the Earth — игровая адаптация «Столпов Земли» Кена Фоллетта и Deponia: The Complete Journey — сборник, в который входит три части серии головоломок.