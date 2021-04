В Epic Games Store бесплатно отдают Deponia: The Complete Journey, Ken Follett’s The Pillars of the Earth и First Tree

В Epic Games Store до 22 апреля можно забрать сразу три игры: Deponia: The Complete Journey, Ken Follett’s The Pillars of the Earth и First Tree. Deponia: The Complete Journey – сборник трех игр из приключенческой серии Deponia. Главный герой Руфус, который пытается сбежать с мусорной планеты Депония, встречает молодую девушку по имени Гоал и, влюбившись, решает помочь ей вернуться на родную планету. Ken Follett’s The Pillars of the Earth – это игра, основанная на романе Кена Фоллетта. Также, как и книга, игра рассказывает о строительстве собора в небольшом городе в Англии XII века, охваченной нищетой и гражданской войной. First Tree — приключенческая игра о путешествии лиса и человека.  На следующей неделе в Epic Games Store станут бесплатными две игры: ролевой карточный рогалик Hand of Fate 2 и хоррор Alien: Isolation.