В Clubhouse стали доступны прямые денежные переводы

Голосовая социальная сеть Clubhouse совместно с платежным сервисом Stripe запустила функцию прямых денежных переводов между пользователями платформы. Об этом сообщается в блоге соцсети. Благодаря новой функции пользователи смогут осуществлять финансовую поддержку авторов контента.

«Сегодня мы рады сообщить о начале внедрения платежей — нашей первой функции монетизации для авторов контента в Clubhouse. Все пользователи получат возможность отправки платежей, и мы будем внедрять эту функцию волнообразно, начиная с небольшой тестовой группы сегодня. Мы надеемся собрать отзывы, доработать функцию и в ближайшее время представить ее всем пользователям платформы», — сообщается в блоге соцсети.

Для того, чтобы отправить денежные средства нужно открыть профиль автора контента и выбрать опцию «Отправить деньги». При этом у получателя должна быть активирована в настройках возможность принимать платежи. Помимо самого платежа с отправителя будет взиматься «небольшая плата за обработку карты».

Отмечается, что функция прямых денежных переводов является первым, но не единственным инструментом, с помощью которого можно будет монетизировать создаваемый в Clubhouse контент.