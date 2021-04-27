В Азербайджане создано «Космическое агентство Азербайджана (Azerkosmos)»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании публичного юридического лица «Космическое агентство Азербайджана (Azerkosmos)» при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Агентство создается на базе открытого акционерного общества «Azerkosmos». Целью создания агентства является продолжение развития космической сферы, использование мирового опыта в сфере скоростных технологий, улучшение управления космической отраслью и совершенствования контроля в этой сфере. Для управления деятельностью Агентства создается правление в составе трех членов — председателя и двух заместителей. Назначение и освобождение от должности председателя правления Агентства осуществляется президентом Азербайджана.

Сегодня же Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в «Список государственных компаний и предприятий, которые будут переданы в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга, а также хозяйственных обществ с государственной долей», утвержденный указом Президента Азербайджана №1174 от 5 ноября 2020 года. Согласно указу, отменяются часть 11 и п.п. 16.2-16-5 данного Списка. Эти пункты предусматривали передачу ОАО «Azerkosmos», ООО «AzTelecom» и ООО «Бакинская телефонная связь» в Азербайджанский инвестиционный холдинг.