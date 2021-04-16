В Азербайджане состоится международная конференция в сфере искусственного интеллекта

С 26 по 28 апреля 2021 года Центром развития электронного правительства Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики в цифровом формате будет организована международная конференция на тему «Искусственный интеллект в цифровом управлении» и конкурс по обработке данных. Конференция, посвященная памяти всемирно известного ученого Лютфи Заде, будет организована при финансовой поддержки PAŞA Holdinq, Международного Банка Азербайджана, “BestComp” и bp.

В рамках конференции более 50 известных спикеров, представителей международных организаций, инженеров, специалистов в сфере искусственного интеллекта и футуристов из 20 стран мира обсудят ряд важных вопросов в сфере искусственного интеллекта:

Ускорение применения в цифровом управлении искусственного интеллекта и других технологий нового поколения;

Отслеживание спроса и предложения с целью соблюдения этических рамок во время развития, дизайна и применения искусственного интеллекта;

Определение текущих вызовов и будущих взглядов в направлении создания в Азербайджане решений, основанных на искусственном интеллекте;

Проведение обмена опытом и мнениями в направлении организации пропаганды экосистемы искусственного интеллекта в обществе;

До проведения конкурса по обработке данных два дня подряд будут проводиться воркшопы. В последний день будет организовано соревнование, победители которого получат награды.

На официальной веб-странице конференции www.ai4digigov.com можно получить информацию о программе, спикерах, условиях участия в соревновании, а также пройти регистрацию.

Информация о мероприятии также доступна на официальной странице конференции в Facebook: https://bit.ly/3wEWaB1