В Азербайджане подготовят концепцию цифровой трансформации

Кабинет министров Азербайджана подготовит проект концепции цифровой трансформации, сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Поручение кабинету министров предусмотрено в указе президента Азербайджана Ильхама Алиева «Об усовершенствовании управления в сфере цифровой трансформации», подписанного во вторник. Согласно указу, Кабмин должен представить новую концепцию президенту страны в течение 4 месяцев.

Кроме того, глава государства возложил на министерство транспорта, связи и высоких технологий полномочия организации деятельности в сфере цифровой трансформации, координации и реализации проектов.