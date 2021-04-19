В 2022 году туристы, приезжающие в Китай, смогут воспользоваться цифровым юанем

В прошлом году Народный банк Китая в рамках эксперимента ввел в обращение цифровую национальную валюту. Теперь же сообщается о готовности использовать ее при международных расчетах. Уже в следующем году оплачивать товары и услуги на территории Китая при помощи цифрового юаня смогут иностранные туристы, которые посетят страну во время зимних Олимпийских игр.

Заместитель председателя правления Народного банка Китая Ли Бо (Li Bo) во время ежегодного собрания заявил, что сфера обращения цифрового юаня охватит больше количество городов в ближайшее время, но сроки официального выхода этой валюты на рынок не определены. Первоначально она разрабатывалась для внутренних расчетов на розничном рынке Китая, но теперь имеются предпосылки для использования цифрового юаня в международных расчетах.

Власти КНР подчеркивают, что это будет сделано не для замещения доллара или других валют, а ради наличия выбора.