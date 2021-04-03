Ученые создали умную одежду, исправляющую осанку и походку

Ученые из лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (MIT) разработали ткань, способную воспринимать давление со стороны человека, который ее носит, пишет Fast Company. В статье, опубликованной в научном журнале Nature, исследователи описывают, как датчики в новом материале можно использовать для сбора данных о позах и телодвижениях людей. Это может быть полезно в разных ситуациях: спортивные тренировки, наблюдение за состоянием пожилых пациентов и т.д.

Аспирант MIT Юэ Луо, главный автор научной статьи, говорит, что большую часть носимых устройств, представленных на рынке, сложно подключить к одежде. Это связано с тем, что, когда в ткань встроены сотни датчиков, некоторые из них ломаются или работают неэффективно, поскольку одежда находится в движении и взаимодействует с телом и окружающей средой. Из-за этого данные оказываются неточными. Команда MIT создала ткань с множеством датчиков, чтобы собрать информацию в необходимом количестве, даже если часть датчиков не будет работать как нужно. Ученые также разработали самокорректирующийся механизм, который использует алгоритм машинного обучения, чтобы определять, когда датчик вышел из строя и чинить его.

Новый материал выглядит как обычный трикотаж. Датчики находятся на уровне волокон и вплетены в пряжу. На данное время существует несколько прототипов одежды, демонстрирующих, на что способен этот материал. Есть носки, которые собирают данные о движении стоп, и жилет, способный определить, как движется тело, к каким материалам оно прикасается и как взаимодействует с окружающим миром. После сбора данных, они анализируются, и пользователь получает в приложении рекомендации, как он может изменить свои движения, чтобы улучшить здоровье.