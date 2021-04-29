TWS-наушники Realme Buds Q2 обеспечат 20 часов воспроизведения музыки

Компания Realme представила полностью беспроводные наушники погружного типа Buds Q2. Особенности новинки — хорошая автономность и поддержка быстрой зарядки.

Realme Buds Q2 оснащены 10-миллиметровыми излучателями с функцией Bass Boost+ для усиления низких частот. Связь со смартфоном осуществляется посредством Bluetooth 5.0 в радиусе 10 м. Задержка сигнала — 88 мс.

Корпус наушников защищен от пота, брызг и пыли по стандарту IPX4. Вес каждого из вкладышей составляет приблизительно 4,1 гр, а вместе с комплектным футляром — 39 граммов.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи составляет пять часов. С учетом емкости АКБ зарядного кейса — до 20 часов. Всего 10 минут подзарядки обеспечат аксессуару еще два часа воспроизведения музыки.

Новинка не располагает системой активного шумоподавления, но имеет функцию ENC (Environmental Noise Cancellation), которая помогает улучшить качество телефонных разговоров. На внешней стороне вкладышей имеются сенсорные площадки управления.

TWS-наушники Realme Buds Q2 предлагаются в черном и голубом цветовом исполнении за 25 долларов.