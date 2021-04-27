Toyota покупает подразделение Lyft по разработке автономных автомобилей за 550 млн. долларов

Компания Lyft официально сообщила о продаже своего подразделения по разработке беспилотных автомобилей Level 5 компании Toyota Motor за 550 млн. долларов. Его интегрируют в филиал японского автопроизводителя под названием Woven Planet.

Более 300 сотрудников Level 5 пополнят персонал подразделения Woven Planet. Toyota заплатит Lyft 200 млн. долларов авансом с учетом определенных заключительных корректировок, а также 350 млн. долларов в течение пятилетнего периода. Планируется, что сделка будет закрыта в третьем квартале текущего года.

«Если предположить, что сделка будет закрыта в ожидаемые сроки и восстановление после COVID продолжится, мы уверены, что сможем достичь рентабельности по скорректированной формуле EBITDA в третьем квартале этого года», — отметил Джон Зиммер (John Zimmer), соучредитель и президент Lyft.

Lyft ожидает, что завершение сделки позволит сократить расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Компания теперь сосредоточится на сервисах для самоуправляемых автомобилей, включая обслуживание и чистку транспортных средств из автопарков партнеров, что может принести дополнительный доход.

Сервис также продолжит сбор реальных данных о вождении примерно 10 тыс. автомобилей, которые он сдает в аренду потребителям и водителям. В рамках сделки Woven Planet получит доступ к этим данным, которые важны для разработки беспилотных транспортных средств.