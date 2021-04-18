Топ-50 самых инновационных компаний 2021 года

Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) опубликовала рейтинг самых инновационных компаний 2021 года.

Лидером рейтинга стала Apple. В Топ-5 также вошли Alphabet (материнская компания Google), Amazon, Microsoft и Tesla.

Отмечается, что число компаний, назвавших инновации своим ключевым приоритетом, в текущем году увеличилось на 10% – до 75%.

Приоритеты — это конечно хорошо, но не менее важна приверженность. Чуть менее 50% компаний, рассматриваемых в рамках отчета, вкладывают реальные ресурсы в свои приоритеты. В BCG таких называют «преданными инноваторами». Например, в число таких «преданных инноваторов» вошли ключевые разработчики вакцин от COVID-19: Pfizer на 10 месте, Johnson & Johnson на 20, Moderna на 42, а AstraZeneca на 49.