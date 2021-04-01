Tidal будет стримить винил в новом разделе Mastered for Vinyl

Музыкальный сервис Tidal сообщил о создании нового раздела Mastered for Vinyl, который позволит всем обладателям подписки HiFi получить доступ к стримам с виниловых пластинок, об этом сообщает ресурс stereo.

Идея «вещать винил» появилась у рэпера Jay-Z еще в 2015 году, когда он купил Tidal за 56 млн. долларов, отмечают представители сервиса. Но для реализации задуманного нужны были время и деньги. После того, как в марте Square выкупила у рэпера контрольный пакет акций, деньги на создание «фермы LP-проигрывателей» нашлись.

Джек Дорси (Jack Dorsey), генеральный директор Square, хорошо отнесся к идее Jay-Z, отметив, что «слушать настоящий винил через смартфон — это мечта всех любителей музыки».

Сообщается, что слушать пластинки через Tidal пользователи смогут без каких-либо ограничений по времени, но представители сервиса предупредают, что «роботы-диджеи» не всегда смогут обслуживать всех меломанов одновременно: система может попросить подождать своей очереди, если все проигрыватели, пластинки или роботы заняты.

А также, в Tidal сообщили о планах запустить «виниловые видеотрансляции». Эта опция станет бесплатным бонусом к Mastered for Vinyl. Пользователь сможет не только слушать пластинку, но и наблюдать за тем, как она крутится.