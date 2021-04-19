Tesla Model S в режиме автопилота врезалась в дерево, погибло двое пассажиров

В субботу ночью, в одном из городов Техаса, электромобиль Tesla Model S 2019 года, который двигался в режиме автопилота, при движении на большой скорости не смог вписаться в поворот, вылетел на обочину и врезался в дерево. В результате столкновения произошло возгорание автомобиля. Об этом сообщает Bloomberg.

Прибывшим на место пожарным удалось установить, что на момент столкновения за рулем никого не было, а в салоне были обнаружены тела двух мужчин. Один находился на переднем пассажирском сиденье, а другой — на заднем диване Tesla. Тушение электромобиля продолжалось около четырех часов.

«На сиденье водителя никого не было», — подтвердила сержант Синтия Уманзор (Cinthya Umanzor) из 4-го полицейского участка округа Харрис.

Из свидетельских показаний жен погибших известно, что перед поездкой они обсуждали друг с другом функцию автопилота электромобилей Tesla.

Отметим, что в прошлом месяце Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) открыла расследование в отношении 27 инцидентов с участием электромобилей Tesla, из них 23 до сих пор не завершены.